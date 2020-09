Amazzonia:Brasile acquista microsatelliti contro gli incendi

(ANSA) - BRASILIA, 07 SET - Il vicepresidente brasiliano, Hamilton Mourao, ha citato ragioni di "sovranità nazionale" per spiegare l'acquisto di microsatelliti in grado di filmare i focolai di incendio nella foresta amazzonica. "In una situazione di calamità internazionale, dobbiamo avere la capacità di monitorare il nostro territorio senza dipendere da Paesi terzi", ha dichiarato Mourao, che è anche a capo del Consiglio dell'Amazzonia. Il vice di Jair Bolsonaro, ha ammesso che nel 2019 c'è stato un "aumento esponenziale della deforestazione" e ha riconosciuto che nel 2020 questo scenario potrebbe ripetersi a causa della mancanza di risorse, situazione che verrà corretta nel 2021. I focolai di incendio in Amazzonia sono cresciuti del 30% nel 2019 e nel febbraio di quest'anno il numero di zone in "allerta" è stato il più alto dal 2016, secondo l'Istituto nazionale per le ricerche spaziali (Inpe). Mourao ha affermato in un'intervista al sito Poder 360 che sono necessarie attrezzature migliori per visualizzare le regioni colpite dai roghi e che il sistema satellitare di Inpe ha "poca capacità di analizzare le informazioni". (ANSA).