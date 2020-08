Gravi danni a Cuba dopo passaggio tempesta tropicale

(ANSA) - L'AVANA, 26 AGO - Il passaggio della tempesta tropicale Laura ha causato a Cuba danni di una certa gravità, riguardanti 2.000 abitazioni, l'erogazione dell'elettricità e l'agricoltura. Lo riferisce il quotidiano Granma.

Il bilancio dell'accaduto e delle misure adottate, e da adottare, per soccorrere la popolazione è stato esaminato ieri in una riunione dell'Organo economico-sociale del Consiglio di difesa nazionale cubano.

Intervenendo nella discussione, il presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez ha osservato che gli interventi nelle zone disastrate debbono avvenire "con il concetto che abbiamo sempre difeso, e cioè che tutto quello che si recupererà dovrà essere in condizioni migliori di come era in precedenza". Il capo dello Stato ha poi osservato che, anche se Laura "non ha causato tutti i danni che temevamo, quelli registrati non vanno comunque sottostimati". (ANSA).