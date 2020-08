Coronavirus, record di casi in Argentina

(ANSA) - BUENOS AIRES, 21 AGO - L'Argentina ha registrato ieri il più alto numero giornaliero di infezioni da coronavirus, con 8.225 nuovi casi. Lo ha resi noto il Ministero della Salute argentino. In totale il Paese sudamericano da 44 milioni di abitanti conta circa 321.000 contaminazioni e 6.517 morti.

L'alto numero di nuovi contagi arriva tre giorni dopo una nuova grande marcia dell'opposizione nel centro di Buenos Aires per chiedere al Governo di porre fine alle misure di blocco, che i manifestanti vedono come un modo per limitare la libertà individuale.

L'America Latina e i Caraibi hanno superato ieri la soglia di 250.000 morti per coronavirus, secondo un conteggio basato sulle statistiche nazionali ufficiali. Quasi 6,5 milioni i contagi totali nella regione. Il Brasile ne è il paese più colpito, con 3,5 milioni di casi e oltre 112.000 morti. Il gigante sudamericano è secondo solo agli Usa nella classifica mondiale.