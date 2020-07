Coronavirus: Brasile ha superato i 2,6 milioni di casi

(ANSA) - BRASILIA, 31 LUG - Il Brasile ha superato i 2,6 milioni di casi di coronavirus, mentre la corsa alla produzione del vaccino continua nello stato di San Paolo. Secondo l'ultimo bilancio giornaliero riferito ieri dal ministero della Salute, il gigante latinoamericano ha registrato 57.837 infetti in 24 ore portando il totale a 2.613.634 casi. Nel bilancio quotidiano sono state registrate 1.129 nuove vittime, per un totale di 91.263 morti dall'inizio della pandemia nel Paese.

Lo stato di San Paolo, epicentro della pandemia con oltre 529.000 contagi, ha annunciato l'intenzione di produrre 120 milioni di dosi del vaccino cinese CoronaVac, mentre sono in corso studi e test con il vaccino dell'Università di Oxford, nel quadro di un accordo firmato dal governo del presidente Jair Bolsonaro. (ANSA).