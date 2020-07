Coronavirus: Bolsonaro sotto antibiotici per 'infezione'

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha reso noto che sta assumendo antibiotici per un'infezione che lo ha fatto sentire debole, dopo aver trascorso settimane in isolamento a a causa del coronavirus.

Bolsonaro, riferisce Sky News, è apparso durante una trasmissione in diretta scherzando sul fatto di avere "muffa" nei suoi polmoni "dopo 20 giorni al chiuso". "Ho appena fatto un esame del sangue. Ieri mi sentivo un po 'debole. Hanno anche trovato un po' di infezione. Ora sto assumendo antibiotici", ha spiegato, senza fornire ulteriori dettagli. Il leader brasiliano è risultato negativo al test sabato scorso, dopo 3 settimane di coronavirus. Ieri sua moglie è risultata positiva.

Bolsonaro, anche se è stato contagiato, ha continuato a minimizzare la gravità del Covid, insistendo che le restrizioni alle imprese sarebbero state più dannose della malattia. Ma in tutto il paese l'epidemia continua a galoppare, con oltre 91.000 morti e 2.610.000 contagi, il numero più alto nel mondo dopo gli Stati Uniti. (ANSA).