Coronavirus: Brasile, quarto giorno con oltre 50.000 casi

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Il Brasile ha registrato ieri 51.147 nuovi casi di coronavirus: si tratta del quarto giorno consecutivo che nel Paese i contagi superano quota 50.000 in sole 24 ore. Secondo i dati del ministero della Sanità, riporta la Cnn, il bilancio complessivo delle infezioni sale così a 2,39 milioni. Allo stesso tempo, vi sono stati ulteriori 1.211 decessi, per un totale dall'inizio della pandemia di 86.449 vittime.

Per il Brasile questa è stata una settimana record, con ben 321.623 nuovi casi, ha sottolineato il ministero. (ANSA).