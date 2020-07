Coronavirus: Colombia, oltre 7.000 morti

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - Il bilancio dei morti provocati dal coronavirus in Colombia ha superato quota 7.000: secondo i dati del ministero della Sanità, riporta la Cnn, ieri il Paese ha registrato 239 ulteriori decessi, un dato che ha portato il totale dall'inizio della pandemia a quota 7.166. Allo stesso tempo, i nuovi casi sono stati 7.033 nella giornata di martedì, per un totale di 211.038.

Nonostante il crescente numero di contagi e di morti, il ministro della Sanità, Fernando Ruiz, ha difeso ieri la decisione del governo di non imporre un lockdown a livello nazionale ma di isolare localmente i vari focolai del virus.

"Questo approccio è molto più efficace rispetto alla chiusura di tutto il Paese", ha detto nel corso di un'intervista tv. (ANSA).