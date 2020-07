Coronavirus: Cuba per la prima volta senza contagi in 24 ore

(ANSA) - L'AVANA, 20 LUG - Per la prima volta dall'inizio della pandemia del coronavirus a Cuba l'11 marzo scorso, l'isola non ha registrato nelle ultime 24 ore nuovi casi di cittadini infetti da Covid-19, un risultato celebrato dalle autorità, che tuttavia hanno incoraggiato la popolazione a mantenere le misure di sicurezza contro il virus. "Non registriamo casi di contagio, non abbiamo pazienti critici per Covid-19 nel Paese.

Il momento tanto atteso è arrivato", ha dichiarato oggi Francisco Durán, direttore nazionale di Epidemiologia di Cuba, durante la sua consueta conferenza stampa trasmessa alla televisione nazionale. "Naturalmente non abbiamo registrato morti. Dei 38 pazienti ancora ricoverati in ospedale, nessuno si trova in condizioni critiche", ha aggiunto Duran. Cuba ha registrato finora 2.446 casi confermati di coronavirus nel Paese, con 87 morti. (ANSA).