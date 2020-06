Usa 2020: Beyoncé, votate come se la vita dipendesse da urne

(ANSA) - WASHINGTON, 29 GIU - Beyoncé scende in campo nuovamente invitando a combattere per "smantellare il razzismo" e ad andare a votare nelle elezioni di novembre "come se la nostra vita dipendesse da questo".

La star afroamericana ha lanciato il suo appello dopo aver ricevuto dalle mani di Michelle Obama il premio umanitario alla cerimonia per i Bet Awards, istituiti nel 2001 dal network Black Entertainment Television per celebrare afroamericani nel campo della musica, della recitazione, dello sport e di altri settori dell'intrattenimento.

"Voglio dedicare questo premio a tutti i miei fratelli e tutte le mie sorelle la' fuori che mi stanno ispirando, marciando e combattendo per il cambiamento", ha detto. "Vi incoraggio a continuare la vostra azione, a cambiare e smantellare un sistema razzista e ingiusto", ha proseguito, sollecitando poi ad andare alle urne: "dobbiamo votare come se la nostra vita dipendesse da cio', perche' e' cosi'".

Beyoncé e' una delle star che si stanno spendendo per mobilitare il voto afroamericano. (ANSA).