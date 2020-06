Coronavirus: Brasile, a Manaus primo giorno senza morti

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - Il governo dello Stato di Amazonas, fino a poche settimane fa uno dei più colpiti del Brasile per numero di casi di coronavirus, ha annunciato un drastico calo della mortalità tra i pazienti affetti da Covid-19 nella regione: dall'8,9% del 19 aprile al 4,06% del 24 giugno.

I dati sono stati calcolati sulla base di bollettini epidemiologici della Fondazione di sorveglianza in salute di Amazonas.

Inoltre, per la prima volta in un periodo di 24 ore - tra il 23 e il 24 giugno - la capitale Manaus non ha registrato alcun decesso provocato dalla malattia.

Secondo gli ultimi dati ufficiali, lo Stato ha attualmente 310 pazienti ancora ricoverati. Dall'inizio della pandemia, ci sono stati 66.764 casi confermati nella zona, con 54.193 guariti e 2.710 morti. (ANSA).