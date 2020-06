Coronavirus: Bolsonaro ripete, 'potrei averlo avuto anch'io'

(ANSA) - BRASILIA, 26 GIU - Come aveva già fatto due settimane fa, il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, è tornato a dire che potrebbe aver contratto il nuovo coronavirus.

"Penso di averlo già avuto, non ho sentito nulla, non saprei: posso sottopormi di nuovo al test per vedere se ho sviluppato anticorpi", ha affermato il capo dello Stato la notte scorsa, durante una trasmissione in diretta sui social. Lo scorso marzo, Bolsonaro ha fatto il tampone al suo ritorno da un viaggio in Florida. In seguito, 23 membri della sua comitiva sono risultati positivi al Covid-19. Per mesi, il presidente ha rifiutato di presentare i risultati, ma alla fine li ha dovuti consegnare alla Corte suprema, su istanza del quotidiano Estado de S.Paulo. Due dei test erano negativi e un terzo non disponeva dei dati corretti, sollevando dubbi sulla possibilità che possa essersi contagiato. (ANSA).