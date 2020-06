Coronavirus: giudice, Bolsonaro deve indossare la mascherina

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - Un giudice federale di Brasilia, Renato Borelli, ha ordinato al presidente brasiliano Jair Bolsonaro di indossare in pubblico la mascherina pena una multa.

Lo scrive la Cnn.

L'ordine del giudice prevede che il mancato rispetto di tale prescrizione potrebbe potenzialmente comportare una multa di circa 386 dollari al giorno.

La decisione si estende a tutti i dipendenti statali nel Distretto Federale, dove si trova la capitale Brasilia.

L'ufficio di Bolsonaro ha inviato una richiesta al procuratore generale, il quale ha risposto che il suo ufficio stava "studiando tutte le misure appropriate per invertire l'ingiunzione". Il governo del Distretto Federale aveva emanato un decreto il 30 aprile rendendo obbligatorio l'uso delle maschere facciali negli spazi pubblici, nel tentativo di frenare la diffusione del coronavirus. (ANSA).