Coronavirus: Colombia estende quarantena fino a 15 luglio

(ANSA) - BOGOTÁ, 24 GIU - Il governo della Colombia ha esteso fino al 15 luglio l'isolamento obbligatorio nel Paese per contrastare la pandemia del coronavirus, fatta eccezione per i settori economici autorizzati a continuare le loro attività, secondo quanto annunciato dal presidente Iván Duque.

"Voglio essere molto chiaro: la decisione che abbiamo preso è che le attuali condizioni di isolamento preventivo obbligatorio, durante il quale stiamo recuperando le attività produttive e facendo progressi per l'apertura delle attività commerciali, continueranno a essere la norma così come sono oggi fino al 15 luglio", ha detto il presidente.

Il capo di stato ha aggiunto che sarà lasciata ai sindaci delle città con bassi tassi di positivi al coronavirus la decisione di avviare "progetti pilota" per consentire la riapertura di ristoranti, chiese e attività legate all'intrattenimento.

Duque ha sottolineato che insieme agli esperti saranno valutate "nuove misure" per migliorare la qualità della vita di coloro che hanno superato i 70 anni, per i quali il confinamento è stato più restrittivo.

Il presidente colombiano ha chiesto ai cittadini di fare uno "sforzo aggiuntivo" di fronte alla frustrazione che possono causare tanti mesi di isolamento, e ha promesso di stabilire "più orientamenti sulla loro qualità di vita", ma senza mettere a rischio la società. (ANSA).