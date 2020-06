Virus, rinviata riapertura Machu Picchu

(ANSA) - LIMA, 22 GIU - La cittadella Inca di Machu Picchu, il principale sito turistico del Perù, non riaprirà il primo luglio come annunciato dal governo: lo riferisce la stampa locale, citando le autorità. La riapertura del sito è slittata a causa dei ritardi nell'attuazione delle misure di sicurezza sanitaria stabilite dal governo e del timore di contagio delle popolazioni della zona, mentre il bilancio dei morti per coronavirus nel Paese hanno superato gli ottomila. Pur vivendo di turismo, il villaggio di Machu Picchu, finora poco colpito dalla pandemia, si oppone alla riapertura del sito per la paura del contagio. Le stesse guide di Machu Picchu hanno annunciato manifestazioni contro la riapertura. La scorsa settimana il governo peruviano aveva annunciato l'intenzione di riaprire il sito a luglio, limitando il numero di visitatori a 675 al giorno.