Coronavirus: Perù settimo al mondo per casi, superata Italia

(ANSA) - LIMA, 18 GIU - Il Perù ha superato l'Italia nel numero di casi di coronavirus, con 240.908 contagi registrati, ed è diventato il settimo Paese al mondo per totale di infezioni per la pandemia, nonostante la sua popolazione sia sottoposta a quarantena da più di 90 giorni.

Il ministero della Salute peruviano ha annunciato ieri sera di aver registrato 3.752 nuovi casi nel Paese in 24 ore, con 201 nuove vittime a causa della malattia. Il totale dei morti ha raggiunto 7.257.

In Perù è attualmente in vigore lo stato di emergenza che durerà fino al 30 giugno, tuttavia il governo ha autorizzato la ripresa delle attività economiche e la riapertura dei centri commerciali a causa del crollo dell'economia.

La capitale Lima concentra il maggior numero di casi nel Paese, con 138.203 contagi e 3.278 decessi, seguita dalla vicina regione di Callao, con 16.224 infezioni e 498 vittime. (ANSA).