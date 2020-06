'Brasile primo per vittime a luglio'

(ANSA) - SAN PAOLO, 12 GIU - Il Brasile potrebbe diventare il Paese al mondo con il maggior numero di morti per il nuovo coronavirus il prossimo 29 luglio, se non ci saranno cambiamenti significativi nelle misure di prevenzione dalla malattia: è quanto rivela una proiezione fatta dall'istituto di metrica dell'Università di Washington.

Il metodo matematico, usato dalla Casa Bianca per monitorare i dati sulla pandemia, prevede che quel giorno il gigante sudamericano potrebbe avere 137.500 morti e gli Stati Uniti 137.000. Se la proiezione venisse confermata, il territorio brasiliano registrerebbe il record mondiale di morti totali per Covid-19 e il record di vittime in un giorno.

L'aumento vertiginoso dei casi in Brasile è stato registrato negli ultimi 30 giorni, passando da diecimila decessi il ​​9 maggio a 38 mila il 9 giugno.