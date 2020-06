Bolivia, elezioni il 6 settembre

(ANSA) - LA PAZ, 2 GIU - Le elezioni generali in Bolivia, rinviate a causa della pandemia di Covid-19, si terranno il 6 settembre. Lo ha annunciato il presidente dell'autorità elettorale, Salvador Romero, dopo un accordo tra le parti. La Bolivia è stata governata per diversi mesi da Jeanine Añez, senatrice di destra, che è diventata presidente ad interim dopo le dimissioni e la fuga dal Paese del presidente socialista Evo Morales nel novembre 2019. La consultazione elettorale avrebbe dovuto svolgersi il 3 maggio scorso, ma è stata rinviata per la pandemia in corso.