Record contagi, allarme in California

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - Scatta di nuovo l'allarme in California dove si è registrato il più alto numero giornaliero di nuovi casi di contagio, ben 2.617 in 24 ore. Il precedente picco era stato quello del 5 maggio con 2.603 casi. In totale nello Stato sono oltre 101.000, 3.973 le vittime. Negli Stati Uniti sono 1.297 le vittime registrate nelle ultime 24 ore. Il bilancio sale a 101.573 morti dall'esplosione della pandemia. In Brasile le vittime delle ultime 24 ore sono 1.156. Sono 878.000 i contagiati in tutta l'America Latina, 46.600 i morti.