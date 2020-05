Cile, sanità vicina al collasso

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - La pandemia di coronavirus ha spinto il sistema sanitario del Cile "molto vicino al limite": lo ha detto il presidente del Paese, Sebastián Piñera, secondo quanto riporta la Bbc.

"Siamo molto consci del fatto che il sistema sanitario è sotto una grande pressione", ha detto ieri Piñera: "Siamo molto vicini al limite perche' abbiamo avuto un grande incremento del bisogno e della richiesta di cure mediche, così come di letti e di ventilatori nei reparti di terapia intensiva", ha proseguito.

Il Cile, secondo i dati dell'Università Johns Hopkins, registra ad oggi 69.102 casi di coronavirus, inclusi 718 decessi. E la capitale Santiago, che è stata posta in rigido lockdown, registra il maggior numero di casi rispetto a qualsiasi altra città del Paese. Nonostante il lockdown, Santiago è stata teatro negli ultimi giorni di scontri tra dimostrati e polizia per la mancanza di cibo.