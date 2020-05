In America Latina 700 mila contagi

(ANSA) - BUENOS AIRES, 24 MAG - E' sempre il Brasile, secondo Paese al mondo dopo gli Stati Uniti per numero di contagiati, a guidare l'ascesa della pandemia di coronavirus in America latina dove nelle ultime 24 ore i casi confermati di contagio hanno raggiunto quota 702.819 di cui 38.748 sono morti. E' quanto emerge oggi da una statistica elaborata dall'ANSA sulla base dei dati conosciuti di 34 fra nazioni e territori latinoamericani.

Il gigante sudamericano ha accumulato in un giorno altri 16.500 pazienti con Covid-19 totalizzandone 347.398, e quasi 1.000 nuovi morti, a 22.013. A distanza, per il secondo e terzo posto, si trovano il Perù (115.754 e 3.373) ed il Cile (65.393 e 673).

Seguono, con più di 5.000 contagi, il Messico (62.527 e 6.989), l'Ecuador (36.258 e 3.096), Colombia (19.131 e 682), la Repubblica Dominicana (14.422 e 458), Panama (10.267 e 295), Argentina (10.649 e 439) e Bolivia (5.579 e 230).