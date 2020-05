Maduro sfida Trump, non ci batterete mai

(ANSA) - CARACAS, 14 MAG - Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha avvertito il collega statunitense Donald Trump che "neppure 1.000 come te riusciranno a vincere con questo Paese" che "ha fucili e missili in perfetto stato per affrontare i "mercenari", se sarà necessario.

In un discorso trasmesso dalla tv statale, Maduro ha poi detto: "Donald Trump, ascoltami, non è Maduro, è un popolo che è stato educato da (l'ex presidente Hugo) Chávez ad una unione civico-militare".

Alludendo alla fallita incursione via mare di un gruppo di disertori e due contractor americani il 3 maggio, il leader chavista ha assicurato che questa forza non la distruggono "60 né 300.000 mercenari, perché siamo preparati ad affrontarli sulle coste, sulle montagne, città e villaggi". Noi, ha proseguito, "vogliamo armonia e i problemi ei venezuelani riguardano solo noi stessi e li dobbiamo risolvere con mezzi pacifici ed elettorali".