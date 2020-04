Coronavirus: Brasile, oltre 5.000 morti

(ANSA) - SAN PAOLO, 29 APR - Il bilancio dei morti per coronavirus in Brasile ha superato quota 5.000, un livello maggiore di quello registrato finora in Cina (4.637).

I decessi per Covid-19 in Brasile sono stati ieri 474, portando il totale a 5.017. I contagi sono stati 5.385, per un totale di 71.886.