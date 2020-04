Inchiesta su accuse di Moro a Bolsonaro

(ANSA) - BRASILIA, 28 APR - Un giudice della Corte Suprema brasiliana ha ordinato un'indagine sulle accuse mosse dall'ex ministro della Giustizia e della sicurezza Sergio Moro contro il presidente Jair Bolsonaro secondo cui quest'ultimo avrebbe cercato di "interferire" con indagini della polizia. Il giudice Celso de Mello ha concesso alla polizia federale 60 giorni per interrogare Moro sulle sue accuse esplosive.

L'inchiesta potrebbe sfociare in una richiesta di rinvio a giudizio per Bolsonaro o in un atto d'accusa contro Moro per falsa testimonianza. Moro, ex giudice anticorruzione, si è dimesso venerdì dopo essersi scontrato con Bolsonaro sul licenziamento del capo della polizia federale.