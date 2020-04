Bolsonaro cambia idea,virus grande sfida

(ANSA) - SAN PAOLO, 1 APR - Jair Bolsonaro ha cambiato decisamente i toni sull'emergenza coronavirus. In un breve discorso trasmesso martedì sera a reti unificate, il presidente brasiliano si è astenuto dal criticare le misure di isolamento sociale, ha definito la pandemia "la più grande sfida per la nostra generazione" e ha ammesso che per affrontarla sono necessari "unione e collaborazione" da parte dei poteri dello Stato, per "salvare vite, senza perdere posti di lavoro".