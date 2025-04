Dazi Usa, a rischio accordo commerciale con l'Africa

L'imposizione da parte del governo statunitense di forti dazi sulle nazioni africane potrebbe significare la fine anticipata dell'accordo commerciale African Growth and Opportunity Act (Agoa), che lanciato durante l'era Clinton negli anni '90, serviva a supportare lo sviluppo di alcune economie africane permettendo un accesso preferenziale esentasse ai mercati statunitensi. Da ieri alcuni Paesi africani sono invece stati colpiti duramente dalle tariffe annunciate dal Presidente degli Stati Uniti, tra cui prelievi del 50% sulle merci provenienti dal Lesotho, del 47% per il Madagascar, del 40% per le Mauritius, del 37% per il Botswana e del 30% per il Sudafrica, il maggiore esportatore del continente verso gli Usa. Molti dei Paesi più colpiti dai dazi di Trump hanno a che fare con livelli di povertà e di debito elevati e, in alcuni casi, con situazioni di emergenza come scarsità di cibo e cicloni in Madagascar, e uno dei tassi più alti al mondo di infezioni da Hiv/Aids in Lesotho.

Le tariffe si aggiungono allo smantellamento da parte dell'amministrazione Trump di Usaid, l'agenzia governativa americana che forniva sostanziali aiuti umanitari e di sviluppo all'Africa. L'accordo commerciale Agoa sarebbe dovuto essere rinnovato a settembre, ma in una nota inviata ai suoi partecipanti dall'African Coalition for Trade' con sede a Washington si legge che "non c'è alcuna indicazione che le importazioni nell'ambito dell'Agoa siano esenti dalle tariffe del 10%, per cui sembra che, di fatto, le importazioni Agoa che in precedenza erano esenti da dazi siano ora soggette a un dazio del 10%. Questo non è ovviamente un segnale positivo per le prospettive di rinnovo dell'Agoa".



