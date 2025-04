Parlamento Sudafrica approva nuova proposta di bilancio

Il Parlamento del Sudafrica ha approvato oggi un bilancio con emendamenti dopo che una prima proposta presentata a febbraio fu rimandata per mancanza di accordo tra i partiti nella coalizione di governo.

Oggi, il secondo partito per peso nel governo di unità nazionale, la Democratic Alliance (Da), principale partner del African National Congress (Anc) che fino alle elezioni di giungo 2024 aveva governato da solo per 30 anni, ha respinto il testo che denuncia rappresentare un ostacolo a crescita e occupazione.

Senza l'appoggio della Da il bilancio è passato con 194 voti a favore, 182 contrari e nessuna astensione. L'Anc ha appoggiato il disegno di legge e ha ottenuto il sostegno di piccoli partiti che ne hanno garantito l'adozione, mentre il Da continua a opporsi a un bilancio che prevede un aumento dell'IVA dell'1% scaglionato su due anni, portando l'aliquota al 16% entro il 2026-27. Il disegno di legge è stato il primo importante banco di prova per il primo governo di coalizione del Paese, detto Gnu (Government of National Unity).

Il Da, sotto la guida del suo leader John Steenhuisen, ha detto subito dopo il voto di oggi che contesterà la legge di bilancio presso l'Alta Corte del Capo Occidentale, dopo quella che ha definito una mossa "impensabile" da parte dei partiti più piccoli di sostegno all'aumento dell'IVA voluta dal Anc.

Il partito ha reso noto di avere presentato emendamenti che non sono stati presi in considerazione ma "che avrebbero garantito la crescita economica e la creazione di posti di lavoro, perché è di questo che il Sudafrica ha bisogno".



