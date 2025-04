Nello Zimbabwe 95 arresti dopo proteste contro il presidente

La polizia dello Zimbabwe ha arrestato 95 persone a seguito delle proteste di ieri che chiedevano le dimissioni del presidente, Emmerson Mnangagwa. Gli arrestati sono accusati di aver promosso la violenza pubblica per aver preso parte alle manifestazioni e sono apparsi oggi in tribunale. Le proteste hanno fatto seguito all'appello di Blessed Geza, un veterano del partito Zanu-Pf di Mnangagwa, partito che detiene il potere ininterrottamente nel Paese dall'indipendenza nel 1980. Geza accusa l'82enne presidente di aver fallito nei confronti del popolo dello Zimbabwe, in maggioranza poverissimo, mentre gli uomini del presidente e i militari detengono il controllo delle risorse minerarie. Geza accusa il presidente di volere restare al potere oltre la fine del suo mandato nel 2028.

Secondo la polizia, il gruppo arrestato fa parte delle circa 200 persone che si sono radunate nella Piazza della Libertà di Harare, la capitale, dove hanno lanciato pietre contro le forze dell'ordine, chiudendo temporaneamente una strada con barricate.

Durante la manifestazione venivano scanditi slogan come "Quando è troppo è troppo" e "Mnangagwa deve andarsene". Le azioni dei manifestanti sono giudicate illegali e infrangerebbero le leggi contro la violazione della pace e la partecipazione a un raduno, con l'intento di promuovere la violenza pubblica.

Le forze di sicurezza erano presenti in forze ieri mentre le manifestazioni erano poche, ma negozi, scuole e aziende sono rimaste chiuse in quella che, secondo molti, è stata una vera e propria protesta silenziosa. In un discorso pubblicato sui social media nella tarda serata di ieri, Geza ha ringraziato i suoi seguaci per aver accolto il suo appello di protesta aggiungendo che non avrebbe indetto nuove manifestazioni a breve, ma ha promesso presto una serie di eventi per scacciare Mnangagwa e la sua "cabala corrotta".



