Trump,'Missione Sudafrica' per bianchi che vogliono asilo in Usa

Il Presidente Donald Trump ha in programma di creare a Pretoria, capitale del Sudafrica, dei centri temporanei per i rifugiati, dove prendere in considerazione le oltre 8.000 domande di reinsediamento in Usa presentate dagli agricoltori bianchi a seguito dell'ordine esecutivo in cui Trump denuncia "discriminazione razziale" sponsorizzata dal governo sudafricano nei confronti degli 'afrikaner'.

Lo scrive il New York Times, rivelando che Trump ha istituito un programma denominato "Missione Sudafrica". Il Nyt riferisce che secondo documenti in suo possesso, una prima fase prevede l'invio di funzionari federali con il compito di prendere in considerazione le richieste di asilo. Tra queste almeno 100 potrebbero già essere state approvate. I funzionari statunitensi sono incaricati di prendere in considerazione esclusivamente richieste di agricoltori afrikaner bianchi.

L'amministrazione Usa avrebbe anche fornito scorte di sicurezza a coloro che conducono i colloqui con i potenziali rifugiati.

L'articolo del Nyt scrive che secondo una nota inviata dall'ambasciata Usa di Pretoria al Dipartimento di Stato a Washington, entro la metà di aprile i funzionari statunitensi dovranno "proporre soluzioni a lungo termine, per garantire la riuscita dell'attuazione della visione del presidente per il reinsediamento dignitoso dei richiedenti afrikaner idonei", L'attenzione dell'amministrazione per gli afrikaner avviene nel momento in cui gli Usa hanno rifiutato l'ingresso a circa 20.000 persone provenienti da Paesi come Afghanistan, Repubblica Democratica del Congo e Siria che erano già state approvate prima dell'insediamento di Trump.

"Missione Sudafrica" ha scatenato un'acceso dibattito in Sudafrica in considerazione che alcuni rappresentanti della minoranza afrikaner bianca ha iniziato una campagna di disinformazione che mira a fare credere che le vere vittime del Sudafrica post-apartheid siano loro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA