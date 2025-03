Imamoglu dalla cella chiede 'unità' per la fine del Ramadan

Il sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, principale avversario politico di Erdogan incarcerato con l'accusa di corruzione e rimosso dalla carica, ha chiesto dalla prigione l'unità nel primo giorno di Eid al-Fitr, la festa di fine Ramadan. "Coloro che pensano che non saremo in grado di celebrare la festa si sbagliano di grosso! Perché troveremo sicuramente un modo per stare insieme!" ha affermato Imamoglu in un messaggio trasmesso tramite i suoi avvocati su X.

