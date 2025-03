Scontri a Istanbul prima della protesta per l'arresto del sindaco

Ci sono stati scontri e momenti di tensione tra gli agenti di polizia e alcuni dei manifestanti che si stavano radunando sotto il comune di Istanbul per protestare contro l'arresto del sindaco Ekrem Imamoglu. Alcuni dimostranti che volevano lasciare l'area per marciare verso piazza Taksim sono stati fermati dalla polizia, in quel momento sono iniziati brevi scontri e gli agenti hanno utilizzato manganelli e gas lacrimogeni, riferiscono i media locali, pubblicando alcuni video.

Video Turchia, migliaia di persone protestano contro l'arresto del sindaco di Istanbul

Il sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, ha definito il suo arresto come un golpe. In un messaggio su X, Imamoglu ha affermato che "il golpe del 19 marzo (la data del suo arresto) è stato portato avanti contro la volontà della nazione che voleva" invece "determinare il proprio destino". Il sindaco, in carcere per corruzione, ritenuto il principale rivale del presidente Erdogan, ha citato nel messaggio il nome della piazza davanti al comune di Istanbul dove è in programma una manifestazione a suo sostegno. "Sarachane è la piazza della democrazia di Istanbul, proteggete la democrazia e la vostra volontà", ha detto Imamoglu.

Erdogan: 'Opposizione ipocrita'

"Gli sforzi dell'opposizione per dipingere i suoi conflitti interni o i suoi problemi con la legge come la questione più importante del Paese è l'apice dell'ipocrisia". Lo ha detto il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dopo che il sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu, importante figura dell'opposizione e principale suo rivale, è stato arrestato mercoledì in base a varie accuse tra cui corruzione e favoreggiamento al terrorismo. L'arresto ha scatenato forti proteste nel Paese. "Non abbiamo tempo per gli spettacoli dell'opposizione, né a livello personale, né a livello di partito o di alleanza", ha aggiunto il leader turco.

