Rubio, auguri a popolo e governo Tunisi per Festa Indipendenza

"A nome del popolo degli Stati Uniti, invio i nostri migliori auguri al popolo tunisino e al suo governo mentre celebrano il 69mo anniversario della loro indipendenza". Sono le parole del segretario di Stato americano Marco Rubio in una nota del dipartimento di Stato Usa in occasione della Festa di Indipendenza della Tunisia.

"Non vedo l'ora di esplorare opportunità commerciali tra gli Stati Uniti e la Tunisia e di continuare a eliminare le minacce ai confini di entrambi i nostri Paesi, nonché di costruire sulla base di oltre 227 anni di amicizia tra il popolo americano e quello tunisino nel prossimo anno". "Auguro a ogni tunisino prosperità mentre celebra la sua indipendenza nazionale".





