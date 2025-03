In Sudafrica stop alla pesca per salvare i pinguini

Un'ordinanza dell'Alta Corte di Pretoria vieta da oggi, e per un minimo di 10 anni, la pesca commerciale al largo di sei colonie di riproduzione dei pinguini africani che rischiano l'estinzione anche a causa dell'esaurimento della catena alimentare.

La decisione rende le acque intorno alle colonie riproduttive chiave off limits alla pesca commerciale di sardine e acciughe.

Tra queste c'è Robben Island, a circa 10 chilometri al largo di Città del Capo, famosa come prigione di Nelson Mandela per 18 anni fino al 1982.

"Questa ordinanza del tribunale è una vittoria storica nella battaglia in corso per salvare il pinguino africano, gravemente minacciato e a rischio di estinzione", ha fatto sapere BirdLife South Africa, uno dei gruppi che aveva chiesto la protezione.

L'Unione internazionale per la conservazione della natura ha classificato il pinguino africano in pericolo critico di estinzione nell'ottobre 2024. Secondo i dati, il 97% della popolazione del piccolo pinguino africano è scomparso e, al ritmo attuale di diminuzione della popolazione, l'uccello potrebbe estinguersi in natura entro il 2035.

La diminuzione del numero di esemplari è dovuta a una combinazione di fattori, tra cui inquinamento e fuoriuscite di petrolio dalle numerose navi di passaggio nella zona, ma la minaccia maggiore è legata alla loro alimentazione, dicono i conservazionisti. Quando i pinguini non mangiano abbastanza, preferibilmente sardine o acciughe, tendono ad abbandonare la riproduzione.

Secondo BirdLife South Africa, nel 2018 c'erano più di 15.100 coppie riproduttive, nel 2023 il numero era scese a circa 8.750. La sentenza di oggi concede al ministro dell'Ambiente due settimane per mettere in atto le restrizioni di pesca nei sei siti di riproduzione.



