Ministro finanze Sudafrica presenta bilancio dopo un rinvio

Il ministro delle Finanze del Sudafrica Enoch Godongwana ha presentato oggi il bilancio che era stato rinviato 3 settimane fa per mancanza di un accordo tra i partiti di governo. Il bilancio presenta un aumento dell'Iva di 0,5 punti percentuali per il periodo 2025/26 e un altro 0,5 per l'anno successivo invece dell'aumento originariamente proposto di 2 punti percentuale immediati (dal 15% al 17 %). Il partito Democratic Alliance (Da), il secondo partito dopo l'African National Congress (Anc) nel governo di unità nazionale, ha detto che nella sua forma attuale il bilancio significa che "il popolo sudafricano sarà più povero e il futuro del governo è a rischio" e che non lo approverà.

Godongwana ha annunciato che il bilanco non prevede aumenti delle fasce di imposta sul reddito delle persone fisiche legati all'inflazione per finanziare la spesa. A gennaio l'inflazione è salita al 3,2%.

Il Sudafrica è la nazione più industrializzata del continente, ma conta un tasso di disoccupazione che supera il 32%, uno dei più alti al mondo, con i giovani più colpiti.

L'economia è cresciuta solo dello 0,6% nel 2024, frenata da infrastrutture carenti, tra cui massicce interruzioni di energia elettrica. Il bilancio proposto oggi prevede una spesa di quasi 50 miliardi di euro in tre anni per migliorare la rete dei trasporti, il sistema di distribuzione dell'energia e i progetti idrici e sanitari.

Entro 16 giorni, le commissioni finanziarie di entrambe le Camere devono preparare una relazione che accetti o modifichi il quadro fiscale e le proposte di entrate. Il rapporto deve essere adottato sia dal Parlamento che dal Consiglio Nazionale delle Province.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA