Partiti di opposizione formano coalizione in Costa d'Avorio

Diversi partiti di opposizione di primo piano in Costa d'Avorio hanno annunciato la creazione di una coalizione per chiedere riforme elettorali in vista delle elezioni presidenziali del 25 ottobre, per il momento senza fare il passo di una candidatura unica. Sono 25 le forze politiche che hanno sottoscritto la Coalizione per l'alternanza pacifica in Costa d'Avorio (Cap-Ci).

Tra queste, il Partito democratico della Costa d'Avorio (Pdci) di Tidjane Thiam, il Movimento delle generazioni capaci (Mgc) dell'ex first lady Simone Ehivet Gbagbo, il Fronte popolare ivoriano (Fpi) di Pascal Affi N'Guessan e il Cojep di Charles Blé Goudé. "Siamo determinati a fare del nostro meglio per garantire che la pace regni in Costa d'Avorio, che si tengano elezioni inclusive in cui tutti coloro che desiderano candidarsi possano farlo e che gli ivoriani possano finalmente decidere liberamente chi dovrà guidarli", ha dichiarato Thiam, nominato coordinatore della coalizione.

"Uniti saremo più forti! Preparatevi ad agire insieme", ha affermato Ehivet Gbagbo, portavoce della coalizione. In particolare, Cap-Ci chiede alle autorità di organizzare un dialogo politico prima delle elezioni presidenziali al fine di riformare la commissione elettorale, considerata troppo dipendente dal governo, e di rivedere le liste.

Non si è parlato di una possibile candidatura unica dell'opposizione al primo turno del voto presidenziale. "Non ci siamo ancora", ha commentato Blé Goudé.



