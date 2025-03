Tre morti in una sparatoria in un ristorante in Sudafrica

Tre persone sono rimaste uccise a colpi di arma da fuoco in una rissa in un ristorante di lusso a Johannesburg, in Sudafrica. Lo riferisce la polizia. È l'ultimo di una serie di sparatorie che rafforzano il triste status del Paese come capitale degli omicidi.

L'incidente di ieri sera è scoppiato quando il titolare del ristorante di Sandton, il miglio quadrato più ricco dell'Africa, ha detto a un uomo d'affari che non consentiva armi nei suoi locali.

"Un uomo armato voleva entrare nel ristorante senza autorizzazione", ha affermato la polizia. "È allora che è iniziata la rissa che ha portato a una sparatoria tra le guardie del corpo dell'uomo e la sicurezza". Due delle guardie del corpo sono morte sul posto mentre l'imprenditore è deceduto in ospedale per le ferite riportate. Altre quattro persone, tra cui due clienti del ristorante, sono rimaste ferite.

"Le indagini preliminari hanno rivelato che l'uomo che ha iniziato tutto è stato precedentemente arrestato per una sparatoria sempre a Sandton l'anno scorso", ha affermato la polizia. Al momento, non sono stati effettuati arresti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA