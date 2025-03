La Tanzania ha ricevuto dal Sudafrica 18 rinoceronti bianchi per rafforzare la conservazione della specie e il turismo: lo hanno dichiarato le autorità locali. La mossa è parte di un progetto che vedrà il Paese ricevere un totale di 36 rinoceronti bianchi, specie assente da decenni in Tanzania.

Il numero totale di questi animali è sceso da 10.000 negli anni Settanta del secolo scorso ai soli 212 registrati nel 2021, secondo l'ultimo rapporto stilato dalla Fondazione internazionale rinoceronti (Irf). Il Sudafrica, secondo lo stesso report, ospita la maggior parte dei rinoceronti bianchi rimasti al mondo, con una stima di 13.991 esemplari nel 2023.

L'origine del nome è incerta, visto che entrambe le specie sono di colore grigio, ma i rinoceronti bianchi sono più grossi, con una bocca differente e un corno più lungo. Il bracconaggio in Sudafrica ha portato alla perdita di 10.000 rinoceronti dal 2007, stando alle stime di Irf.

Le autorità locali tanzaniane hanno fatto sapere che i rinoceronti bianchi arrivati saranno inizialmente messi in un recinto per adattarsi a clima e cibo locale. In seguito, gli animali saranno liberati nell'area naturale protetta di Ngorongoro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA