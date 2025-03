Tunisia: Oim, a Ramadan assistenza a migranti in difficoltà

L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni ha affermato che continuerà a lavorare insieme alla Mezzaluna Rossa tunisina e ai suoi partner per fornire assistenza umanitaria ai migranti vulnerabili in difficoltà, in particolare durante il mese sacro del Ramadan. Lo ha reso noto la stessa Oim in Tunisia sui propri canali social facendo sapere di aver svolto questa settimana attività di sensibilizzazione mirate ai migranti bloccati ad Al-Amra, governatorato di Sfax, insieme alla Mezzaluna Rossa tunisina a Sfax e in coordinamento con le autorità locali. "Questa attività ha permesso di personalizzare ulteriormente la risposta di protezione di Oim e di informare i migranti sulle opportunità di ritorno volontario assistito e reintegrazione", si legge nella nota di Oim Tunisia.





