Si ribalta il pulmino, muoiono due italiani in Kenya

Si è trasformata in una tragedia la vacanza di due italiani che hanno perso la vita in un incidente stradale sulla costa del Kenya, mentre altri quattro connazionali sono stati ricoverati in ospedale. Trascorrevano le loro vacanze da sogno in uno dei resort più esclusivi della località turistica keniana di Diani Beach, una delle destinazioni africane rinomate per le sue spiagge bianche e il mare cristallino, a mezzora dalla città costiera di Mombasa, dove atterrano i voli charter diretti dall'Italia.

Sono Marco Curcio, di Milano, e Karen De Mozzi, residente ad Albiano (Trento), i due italiani rimasti uccisi nell'incidente stradale in Kenya. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate, Curcio sarebbe morto sul colpo mentre altri quattro connazionali sono stati invece trasportati all'ospedale di Mombasa, dove De Mozzi è deceduta in seguito.

Secondo quanto ha appreso l'ANSA da italiani residenti in loco, il pulmino sul quale viaggiavano i sei sarebbe uscito fuori strada a causa del tentativo di sorpasso di un camion che nel rientrare nella sua corsia lo avrebbe spinto, facendolo ribaltare. Le cause dell'incidente, in ogni caso, sono ancora al vaglio della polizia locale.

L'Ambasciata d'Italia in Kenya, in collaborazione con il Consolato onorario di Mombasa, ha seguito da subito la vicenda e insieme ai rappresentanti del tour operator italiano con cui i turisti viaggiavano ha prestato assistenza ai 4 feriti: si tratterebbe di un padre e una figlia minorenne che sarebbe fuori pericolo e già dimessa, e di altre due donne.

Le strade della costa keniana, quasi tutte a due sole corsie, sono spesso teatro di incidenti. In uno di questi, lo scorso gennaio, tra Malindi e Watamu, era rimasto coinvolto Adelmo Blue Fornaciari, figlio del cantante Zucchero, rimasto illeso, mentre nello schianto era rimasta uccisa una ragazza keniana. Nel dicembre del 2023, una turista milanese, Antonella Bigliotto di 79 anni, è morta nella zona di Kilifi, altra località turistica della costa, nello scontro tra l'auto che la trasportava a Malindi e un camion. Infine, lo scorso agosto, nei pressi del parco nazionale di Nakuru, quattro turisti siciliani in safari avevano riportato gravi ferite nel ribaltamento del fuoristrada su cui viaggiavano ed erano stati ricoverati a Nairobi.

Secondo l'Organizzazione mondiale della Sanità e il Global Road Safety Facility, il Kenya ha un tasso di mortalità per incidenti stradali di circa 28 morti ogni 100.000 abitanti, uno dei più alti in Africa subsahariana. La National Transport and Safety Authority (Ntsa) stima che ogni anno circa 3.000-4.000 persone muoiano sulle strade keniane, con decine di migliaia di feriti.

