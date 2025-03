La mamma di Musk come una star, tutti la corteggiano

Una star corteggiata dai leader mondiali che la vedono come un anello di congiunzione per accreditarsi nell'inner circle di Donald Trump. Nelle sue vesti di ex modella Maye Musk, la mamma di Elon Musk, ha sempre viaggiato in tutto il mondo, ma di recente la sua agenda di appuntamenti e visite oltreoceano è particolarmente ricca.

Negli ultimi sei mesi è stata in Cina, Kazakhstan e negli Emirati Arabi Uniti, tutti paesi che puntano ad avere un accesso privilegiato all'amministrazione Usa. Il Kazakhstan vorrebbe infatti la fine delle restrizioni commerciali, mentre gli Emirati vogliono acquistare armi da Washington. Pechino invece si oppone fermamente ai nuovi dazi di Trump e punta a fare di Elon Musk, che ha molti interessi in Cina con le sue società, un suo alleato. E per conquistare l'uomo più ricco del mondo, le autorità cinesi guardano a sua madre: Maye Musk è divenuta una vera superstar nel Paese, dove vanta più di 1,2 milioni di follower su varie piattaforme ed è spesso invitata come ospite o speaker di onore a molti eventi.

La sua fama è legata soprattutto all'essere la mamma di Musk e una delle pubblicità di cui è protagonista in Cina capitalizza proprio su questo suo ruolo. L'ex modella infatti è il volto di una linea di prodotti per bambini ed è immortalata mentre incoraggia dei bimbi disobbedienti a esprimersi. Lo spot è accompagnato dal testo: "nessuna figura di spicco del nostro tempo è cresciuta seguendo le regole".

Tre giorni dopo le elezioni americane, Maye Musk a Shanghai ha parlato a lungo del ruolo del figlio nelle nuova amministrazione. "Lavorerà sull'efficienza, ma quello che gli piacciono sono i razzi e le auto", ha detto. L'ex modella, comunque, è riuscita a crearsi anche un pubblico tutto suo. Con il suo libro di memorie, in cui ha raccontato la sua vita da ragazza madre di tre figlie sopravvissuta alla violenza domestica, ha infatti attirato molte donne cinesi, affascinante da un ideale di madre diverso e dal mix di successo e bellezza che Maye Musk riesce a promuovere. Ma per Elon Musk il successo internazionale della mamma rischia di creare ulteriori problemi.

Travolto da una valanga di critiche per i tagli decisi dal suo Dipartimento per l'Efficienza del governo, Musk rischia di aggiungere alla lunga lista di polemiche mosse nei suoi confronti anche un possibile conflitto di interessi che coinvolge la sua famiglia e non solo le aziende del suo impero.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA