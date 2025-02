Delegazione sudafricana in Usa per trovare un accordo

Il Sudafrica vuole raggiungere un accordo con gli Stati Uniti sul taglio dei finanziamenti ai programmi sanitari e le relazioni diplomatiche inviando una delegazione a Washington: lo ha detto oggi il presidente del Sudafrica Cyril Ramaphosa durante un evento a margine del G20 finanze in corso a Città del Capo.

Donald Trump ha preso di mira il Sudafrica e ha bloccato quasi tutti gli aiuti e finanziamenti a progetti sanitari in corso. Inoltre, sia il segretario di Stato Marco Rubio che il responsabile delle Finanze di Trump, Scott Bessent, hanno saltato gli incontri del Gruppo dei 20 in Sudafrica questo mese.

"Il mio lavoro consiste nel promuovere gli interessi nazionali dell'America, non nello sprecare il denaro dei contribuenti nel promuovere l'antiamericanismo", ha scritto Rubio.

La decisione di Trump di congelare gli aiuti al Sudafrica a causa delle nuove leggi sull'espropriazione delle terre e delle posizioni aggressive nei confronti degli Stati Uniti e dei suoi alleati - tra cui l'accusa di genocidio a Israele presso la Corte internazionale di giustizia - ha portato a un ammanco di oltre 380 milioni di euro per i soli programmi per Hiv e Aids.





