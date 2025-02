Presidente Sudafrica Cyril Ramaphosa inaugura G20 Finanza

All'apertura delle riunioni del G20 con i Ministri economia e finanza a Città del Capo, il Presidente del Sudafrica Cyril Ramaphosa ha delineato le priorità del Sudafrica per la cooperazione finanziaria globale, ponendo al centro dell'agenda i Paesi in via di sviluppo. Le priorità includono il rafforzamento del sostegno alle catastrofi e della resilienza climatica, la mobilitazione dei finanziamenti per una giusta transizione energetica, la sostenibilità del debito per i Paesi in via di sviluppo, in particolare per l'Africa, e lo sfruttamento dei minerali critici per promuovere una crescita inclusiva.

Il G20 Finance Track è il principale forum di cooperazione economica e finanziaria internazionale. Ne fanno parte 19 Paesi e l'Unione Africana, (Ua) che insieme rappresentano l'85% del Pil mondiale. Quest'anno, gli Stati Uniti, hanno detto che non parteciperanno a livello ministeriale, gettando discredito sul tema della solidarietà, dell'uguaglianza e della sostenibilità del Sudafrica. In riferimento a ciò, Ramaphosa ha affermato che mentre alcuni Paesi non ritengono più necessari "obiettivi condivisi", il G20 continuerà a perseguire il suo mandato originale e la sua missione comune di consentire una "crescita forte, sostenibile, resiliente e inclusiva".

Le quattro priorità del Sudafrica sono in diretta contraddizione con quelle dichiarate dalla nuova amministrazione statunitense, che sta perseguendo un'agenda "America First" in contrasto con la cooperazione globale e ha rinunciato alla responsabilità di frenare il cambiamento climatico.

"Il G20 è stato fondato sul principio della cooperazione. In questo momento di incertezza globale e di crescenti tensioni, è più importante che mai che i membri del G20 lavorino insieme.

L'erosione del multilateralismo minaccia la crescita e la stabilità globale. Un ordine internazionale equo, trasparente e inclusivo basato su regole è un requisito essenziale per la stabilità economica e la crescita sostenuta." ha detto Ramaphosa nel suo discorso.



