Scoperta in Egitto tomba di un faraone, la prima da Tutankhamon

Un team britannico-egiziano ha localizzato nelle valli occidentali della necropoli tebana vicino alla città di Luxor la tomba di re Thutmose II, l'ultima tomba reale non scoperta della XVIII dinastia egizia. Ed è anche il primo ritrovamento del genere da quello della tomba di Tutankhamon. Ne dà notizia la stampa internazionale, tra cui la Bbc. Thutmose II è noto soprattutto per essere stato il marito della regina Hatshepsut, considerata uno dei più grandi faraoni d'Egitto e una delle poche donne faraone che governò per conto proprio.

I ricercatori avevano pensato che le camere funerarie dei faraoni della XVIII dinastia fossero a più di 2 km di distanza, più vicine alla Valle dei Re.

Quella di Thutmose, che regnò 3.500 anni fa, era invece in un'area finora associata alla sepoltura delle regine. Quando sono entrati nella camera funeraria si sono però trovati davanti gli inconfondibili simboli della presenza di un faraone.

"Parte del soffitto era ancora intatto: un soffitto dipinto di blu con stelle gialle. E soffitti dipinti di blu con stelle gialle si trovano solo nelle tombe dei re", ha detto il direttore sul campo della missione, Piers Litherland che, al programma Newshour della Bbc, ha detto di essersi sentito sopraffatto dall'emozione. "E quando sono uscito con mia moglie mi stava aspettando fuori, l'unica cosa che ho potuto fare è stata scoppiare a piangere".

Litherland ha detto che la scoperta ha risolto il mistero della localizzazione delle tombe dei primi re della XVIII dinastia. I ricercatori avevano trovato i resti mummificati di Thutmose II due secoli fa, ma il luogo della sua sepoltura originale non era mai stato individuato. La mummia si trova nel Museo nazionale della civiltà egizia.

Thutmose II era un antenato di Tutankhamon, il cui regno si ritiene sia durato dal 1493 al 1479 a.C. circa e la cui tomba fu trovata dagli archeologi britannici nel 1922.



