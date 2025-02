Accordo di associazione con l'Algeria, l'Ue apre alla revisione

L'Unione europea ha espresso per la prima volta il proprio consenso alla revisione dell'Accordo di associazione con l'Algeria, in vigore dal 2005 e fortemente criticato dalle autorità del Paese nordafricano. Lo ha affermato oggi Diego Mellado, ambasciatore dell'Ue ad Algeri, durante un evento dedicato agli investimenti nelle zone economiche speciali, tenutosi oggi nella capitale.

Mellado ha sottolineato che le relazioni tra Bruxelles e Algeri sono "fondamentali e indispensabili, e che il 2025 sarà un'occasione per rafforzarle su basi vantaggiose per entrambe le parti. Dopo 20 anni di attuazione dell'Accordo di associazione, e di fronte a nuove realtà geostrategiche, è il momento di rivedere il nostro partenariato e guardare alle nostre relazioni nella loro interezza, in particolare nel contesto del nuovo patto mediterraneo", ha aggiunto.

L'ambasciatore Mellado ha inoltre sottolineato che l'Algeria ha il potenziale per attrarre gli investimenti europei e facilitare il commercio e l'integrazione economica.

L'Algeria e l'Unione europea sono legate dall'Accordo di associazione, un trattato commerciale firmato nel 2002 ed entrato in vigore il 1° settembre 2005, durante il regno del defunto ex presidente Abdelaziz Bouteflika.

L'accordo prevede il graduale smantellamento dei dazi doganali su beni e merci in entrambe le direzioni, ma le aziende algerine (pubbliche e private) non sono state in grado di competere con le loro controparti europee, poiché il Paese nordafricano esporta quasi esclusivamente prodotti petroliferi e del gas. Esperti algerini, citati dai media locali, hanno stimato in passato che l'accordo ha causato perdite per oltre 30 miliardi di dollari per la parte algerina.



