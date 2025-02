A Parigi il vertice dei principali leader europei dalle 16

I capi di governo di Germania, Gran Bretagna, Italia, Polonia, Spagna, Olanda e Danimarca saranno oggi pomeriggio dalle 16 all'Eliseo ospiti di Emmanuel Macron per una riunione informale dedicata alla sicurezza europea e alla situazione in Ucraina. Con loro, il presidente del Consiglio europeo, la presidente della Commissione europea e il segretario generale della Nato.

Lo conferma l'Eliseo, fissando alle 15:45 l'arrivo dei leader nel cortile del palazzo della presidenza. "Questa riunione - informa una nota della presidenza francese - mira ad avviare consultazioni fra i dirigenti europei sulla situazione in Ucraina e sui temi della sicurezza in Europa". L'Eliseo aggiunge che i lavori "potranno prolungarsi in altri formati, con l'obiettivo di riunire tutti i partner interessati alla pace a alla sicurezza in Europa". Non sono previste conferenze stampa o dichiarazioni ufficiali alla fine della riunione.

