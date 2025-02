Il presidente tunisino incontra il ministro dell'Interno saudita

Il presidente tunisino Kais Saied ha ricevuto al Palazzo di Cartagine il ministro degli Interni dell'Arabia Saudita e presidente onorario del Consiglio dei ministri dell'Interno arabi (Aimc), il principe Abdulaziz bin Saud bin Nayef bin Abdulaziz Al Saud. L'incontro si è svolto in occasione dello svolgimento a Tunisi della 42a sessione dell'Aimc. Lo ha reso noto la presidenza tunisina evidenziando "i profondi e solidi legami fraterni tra la Tunisia e il regno dell'Arabia Saudita e l'ampia cooperazione tra le due nazioni in vari settori". Dopo questo incontro, Saied ha dato il benvenuto ai ministri dell''Interno arabi e ai rappresentanti degli Stati membri presenti alla sessione, sottolineando "la necessità critica di rafforzare ulteriormente il ruolo del Consiglio nell'affrontare un'ampia gamma di sfide alla sicurezza, sia tradizionali che emergenti, sullo sfondo del panorama regionale e globale in rapida evoluzione". Il presidente tunisino ha ribadito inoltre "la necessità di continuare l'azione e il coordinamento congiunti al fine di affrontare insieme le varie forme di minacce agli stati e alle società arabe.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA