Tunisia: presidente Saied, divergenza opinioni è benefica

Nel ricevere al Palazzo di Cartagine il presidente dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo (Camera bassa), Brahim Bouderbala, e il presidente del Consiglio nazionale delle regioni e dei distretti, Imed Derbali, il capo dello Stato tunisino Kais Saied, ha sottolineato che "tutti sono responsabili della Tunisia e che issare alta ovunque la bandiera tunisina è un obiettivo comune". Lo si legge in una nota della presidenza di Tunisi in cui Saied afferma che tutti devono essere motivati ;;dal desiderio di affrontare ogni tipo di sfida, nel quadro delle competenze definite per loro dalla Costituzione. "Questa volontà è ferma e incrollabile, fondata su un profondo senso di responsabilità nazionale: più grandi sono le sfide, più forte è la determinazione a superarle", si legge nel comunicato. Saied ha evidenziato che il dialogo e le deliberazioni all'interno dei due Consigli, nonché la votazione delle leggi, dimostrano che la Tunisia è uno Stato fondato sulle istituzioni. "Ciò costituisce una prova inconfutabile per coloro che ancora ne dubitano, dimostrando che i deputati delle due Camere del Bardo sono incaricati dai loro elettori di esprimere la loro volontà. "Ha elogiato la qualità dei dibattiti nelle sessioni plenarie dei due consigli, affermando che "la divergenza di opinioni è naturale, auspicabile e persino benefica".

Infine, Saied ha incaricato Bouderbala e Derbali di trasmettere i suoi più sinceri saluti a tutti i membri dei due consigli, sottolineando che "quando si tratta della patria e dell'unità dello Stato, l'interesse della Tunisia ha la precedenza su qualsiasi altra considerazione". (ANSA)

