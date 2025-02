'Sisi non andrà negli Usa se in agenda c'è il piano Trump'

Il presidente egiziano Abdel-Fattah al Sisi non andrà a Washington per incontrare Donald Trump se l'agenda dei colloqui includerà il piano Usa di sfollare i palestinesi da Gaza: lo hanno fatto sapere due fonti di sicurezza del Cairo, secondo quanto riportano i media israeliani.

Trump aveva invitato Sisi durante una telefonata lo scorso primo febbraio, ma ancora non era stata programmata una data del faccia a faccia. Ieri il governo egiziano ha annunciato di voler presentare un programma organico per la ricostruzione della Striscia che "garantisca i palestinesi rimangano nella loro terra".



