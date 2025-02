Programma Usa per Aids in Sudafrica esente dai tagli di Trump

Una circolare diffusa dalla Missione degli Stati Uniti in Sudafrica ha confermato che i fondi previsti per il Paese nel contesto del President's Emergency Plan for Aids Relief (Pepfar) sono temporaneamente esenti dai tagli ai finanziamenti per il Sudafrica annunciati la settimana scorsa dal Presidente Donald Trump. La sede diplomatica Usa a Pretoria ha detto che l'ordine esecutivo "consente al capo di ogni agenzia di permettere la fornitura di qualsiasi aiuto o assistenza straniera che, a discrezione del capo dell'agenzia, sia necessaria o appropriata". Nel comunicato emesso si legge che la Missione Usa ha "il pieno permesso di riavviare il Pepfar" in virtù di una deroga limitata, che copre i servizi di assistenza e trattamento dei pazienti con Hiv, compresi test e consulenza sanitaria , prevenzione e trattamento di altre infezioni opportunistiche, tra cui la tubercolosi, i servizi di laboratorio e l'approvvigionamento e la catena di fornitura di prodotti di base/medicinali, inclusi gli antiretrovirali essenziali per evitare una nuova epidemia di Aids. Include anche i servizi di prevenzione della trasmissione madre-figlio, come prodotti/kit per i test, farmaci e profilassi pre-esposizione (PrEP) per le donne in gravidanza e in allattamento. La scorsa settimana, Trump aveva emesso un ordine esecutivo che blocca tutti gli aiuti statunitensi al Sudafrica. Per l'attuale anno finanziario statunitense, sono stati stanziati nell'ambito del Pepfar, 4,3 milioni di dollari per il solo Sudafrica. I fondi del Pepfar costituiscono il 17% del budget del Ministero della Salute sudafricano per la cura e prevenzione dell'Hiv. I finanziamenti supportano anche organizzazioni non governative che realizzano progetti sull'Hiv.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA