La Tunisia verso rafforzamento cooperazione con Russia

Il segretario di Stato tunisino agli Esteri , Mohamed Ben Ayed, ha sottolineato l'importanza di rafforzare la cooperazione con la Russia durante un incontro tenuto con l'ambasciatore russo in Tunisia, Alexandre Zolotov: lo ha reso noto il governo tunisino.

Nel corso dell'incontro sono stati esaminati "diversi aspetti della cooperazione Tunisia-Russa, sia a livello bilaterale che nell'ambito della cooperazione regionale e multilaterale", si legge in un comunicato stampa.

Le parti hanno anche parlato delle conclusioni dell'ottava sessione della Commissione intergovernativa congiunta, tenutasi a Mosca lo scorso novembre, focalizzandosi in particolare su temi quali il commercio, fli investimenti e la cooperazione nei settori scientifico, accademico, medico e culturale.

Da parte sua, Zolotov ha espresso soddisfazione per l'eccellente livello delle relazioni bilaterali tra i due Paesi ed ha ribadito la volontà di Mosca di consolidare ulteriormente la cooperazione con la Tunisia.



