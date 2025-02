Tre collaboratori locali di una ong svizzera uccisi in Congo

Tre collaboratori locali della ong svizzera Entraide Protestante Suisse (Eper) sono stati uccisi mercoledì in un attacco nell'est della Repubblica Democratica del Congo (Rdc), dove sono in corso violenti scontri: lo ha reso noto l'Eper in un comunicato stampa.

I tre collaboratori "sono stati aggrediti e feriti a morte durante una missione umanitaria nel territorio di Rutshuru nel Nord Kivu", ha precisato la ong, aggiungendo che sospenderà tutte le sue attività nel Nord Kivu "fino a nuovo avviso".





